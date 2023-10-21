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F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!

Formula 1'de sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'inde pole pozisyonunun sahibi Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:04
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F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'inde, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 34.723 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.130 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) ikinciliği, pisti 0.139 saniye daha yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncülüğü elde etti.

Sprint turlarının yarın TSİ 01.00'de atılacağı ABD Grand Prix'sinde yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de koşulacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 14, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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