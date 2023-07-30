Kısa... kısa... kısa...

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman mücadelesinde Slovenya'yı 84-73'lük skorla mağlup etti. Türkiye, klasman mücadelesinde 30 Temmuz Pazar günü İsrail-Yunanistan maçı galibiyle karşı karşıya gelecek.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 8. ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirdi. Toprak, sürücüler klasmanında üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Maurice Watson'ı kadrosuna kattı. Açıklamada ABD'li oyuncu Maurice Watson ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
G.Saray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 35 yaşındaki oyun kurucu Gizem Yavuz'u transfer etti. Gizem Yavuz, geçen sezon Emlak Konut'ta 28 maçta 5,6 sayı ortalaması yakalamıştı.