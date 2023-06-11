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MotoGP İtalya GP'sini Bagnaia kazandı

Son dakika spor haberleri... MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının seyircisi önünde yarışan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 16:42
MotoGP İtalya GP'sini Bagnaia kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 3'üncü, kariyerinin 14'üncü MotoGP galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 1 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac takımı) 2'nci, liderin 1.9 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Puanını 131'e çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 110 puanla vatandaşı Marco Bezzecchi (Mooney VR46) izledi.

Sezonun 7. yarışı Almanya Grand Prix'si 18 Haziran'da düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 131 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 110

3. Jorge Martin (İspanya): 107

4. Brad Binder (Güney Afrika): 92

5. Johann Zarco (Fransa): 88

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