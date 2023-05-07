Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci sıradaki yerini korudu

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci sıradaki yerini korudu

Son dakika spor haberleri... Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. etabının ikinci yarışında piste çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 16:56
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci sıradaki yerini korudu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. etabının ikinci yarışını, ikinci sırada bitirdi.

Superpole yarışını İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Toprak, 4 bin 657 metrelik Barcelona Pisti'nde düzenlenen günün ikinci yarışına aynı sıradan başladı.

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre üçüncü sıradan götürdüğü yarışın son virajında İtalyan Michael Ruben Rinaldi'yi geçmeyi başardı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun son virajdaki atağıyla ikinci sırada tamamladığı yarışta, Aruba.it Ducati takımı adına yarışan Bautista birincilik, İspanyol pilotun takım arkadaşı Ruben Rinaldi üçüncülük elde etti.

Bu sonuçla Bautista, 236 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Toprak ise 167 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Sezonun beşinci ayağındaki yarışlar, İtalya'daki Emilia-Romagna Pisti'nde 2-4 Haziran'da koşulacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...
Milli irade Başkan Erdoğan'ın yanında! Üsküdar'da sevgi seli: "Reis seni yalnız bırakmayacağız, dualarımız sizinle"
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi!
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ilk yarışına çıktı!
F1'de heyecan Miami GP'sinde devam edecek!
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak! Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak! 17:13
Final serisinde ilk maç Fenerbahçe'nin! Final serisinde ilk maç Fenerbahçe'nin! 17:04
Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci kez yarıştı! Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci kez yarıştı! 16:55
Rıza Çalımbay'dan Yatabare'ye eleştiri Rıza Çalımbay'dan Yatabare'ye eleştiri 16:40
Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi 16:20
TFF'den yabancı kuralı açıklaması! TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 15:33
Daha Eski
Juventus Atalanta engelini rahat geçti! Juventus Atalanta engelini rahat geçti! 15:32
Ümraniyespor 'Umut' dağıttı! Ümraniyespor 'Umut' dağıttı! 15:32
Konyaspor-Kayserispor | CANLI Konyaspor-Kayserispor | CANLI 15:09
F.Bahçe'den hakem açıklaması! F.Bahçe'den hakem açıklaması! 14:53
Aslan'a golcü transferinde zorlu rakipler! Aslan'a golcü transferinde zorlu rakipler! 14:48
Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 14:39