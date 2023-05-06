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Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışını ikinci sırada bitirdi

Son dakika spor haberleri... Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağının ilk yarışına çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:41
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışını ikinci sırada bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirdi.

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak, Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa 8. sıradan başladı.

Milli motosikletçi, ilk 3 tur sonunda 4. sıraya yerleşirken, Brezilyalı Eric Granado'nun kazası sonrası yarış durduruldu. Ciddi kaza sonrası Granado ambulansla hastaneye kaldırılırken, yarış kaldığı yerden tekrar başladı.

Toprak, 17 tur üzerinden yeniden verilen startta 6. sıraya geriledi. Milli motosikletçi, önündeki isimlerin yarış dışı kalması ve uzun tur cezası almasıyla 3'üncülüğe çıktı.

Son turda yaptığı atakla Jonathan Rea'i geçen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. İspanyol Alvaro Bautista ise baştan itibaren önde götürdüğü yarışta rahat bir galibiyet elde etti.

İspanya'daki ikinci yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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