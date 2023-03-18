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Suudi Arabistan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Red Bull'dan Sergio Perez'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull'dan Sergio Perez yarışa "pole" pozisyonundan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 22:01
Suudi Arabistan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Red Bull'dan Sergio Perez'in!

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.265 saniyelik derece elde eden Perez, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Monakolu Charles Leclerc (Ferrari), liderin 0.155 saniye gerisinde ikinciliği, Perez'den 0.465 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Bu arada Bahreyn'deki ilk yarışı kazanan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull), aracındaki sorun nedeniyle ikinci seansta elendi ve 15. sırayı aldı.

Suudi Arabistan'da 50 turluk yarış, yarın saat 20.00'de yapılacak.

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