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Formula 1'de Ferrari takım direktörü Mattia Binotto görevinden ayrıldı

Formula 1'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Ferrari takım direktörü Mattia Binotto görevinden istifa etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 14:58
Formula 1'de Ferrari takım direktörü Mattia Binotto görevinden ayrıldı

Formula 1 takımlarından Ferrari'de, takım direktörü Mattia Binotto görevinden istifa etti.

Ferrari'den yapılan yazılı açıklamada, "Ferrari, 31 Aralık itibarıyla Scuderia Ferrari takımındaki görevinden ayrılacak olan Mattia Binotto'nun istifasını kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Ferrari Üst Yöneticisi (CEO) Benedetto Vigna'nın, "Mattia'ya 28 yılı aşkın süredir Ferrari'ye verdiği büyük katkı ve özellikle de takımı yeniden rekabetçi bir konuma getirdiği için teşekkür etmek istiyorum." görüşlerine yer verildi.

Binotto da 28 yıldır bir parçası olduğu Ferrari'den, belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik her türlü çabayı gösterdiği inancının verdiği huzurla ayrıldığını kaydetti.

Ferrari'nin açıklamasında, yeni takım patronunu belirleme sürecinin devam ettiği ve yeni yılda sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

İtalyan takımının 7 Ocak 2019'dan bu yana takım direktörü olan Binotto, İtalyan ekibinin Formula 1'de 2007'den beri devam eden şampiyonluk hasretine son verememişti.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, Binotto'nun yerine en güçlü adayın halihazırda Alfa Romeo-Sauber'in başında bulunan Fransız Frederic Vasseur'un olduğunu yazdı.

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