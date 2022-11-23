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Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da

2022 Formula 1 sezonu McLaren'de tamamlayan Daniel Ricciardo, eski takımına döndü. Formula 1 takımlarından Red Bull'dan yapılan açıklamada, Avustralyalı pilotun 2023 Formula 1 sezonunda Max Verstappen ve Sergio Perez'in ardından 3. pilot olarak görev yapacağı belirtildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:47
Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da

2022 Formula 1 sezonu McLaren'de tamamlayan Daniel Ricciardo, eski takımına döndü.

Formula 1 takımlarından Red Bull'dan yapılan açıklamada, Avustralyalı pilotun 2023 Formula 1 sezonunda Max Verstappen ve Sergio Perez'in ardından 3. pilot olarak görev yapacağı belirtildi.

Avustralyalı pilot açıklamasında, "Gülümsemem her şeyi anlatıyor sanırım. Evime döndüğüm ve 2023'te takımın 3. pilotu olacağım için çok heyecanlıyım. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Takıma elimden geldiğince destek olabilmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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