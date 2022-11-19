Formula 1'de sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 23.824 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı pilotun 0.228 saniye arkasında takım arkadaşı Sergio Perez ikinciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.
Sezonun 58 turluk son yarışı, 20 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.