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F1 ABD Grand Prix'sini Verstappen kazandı! Red Bull takımlar şampiyonu oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışında ABD Grand Prix'sini, şampiyonluğunu ilan eden Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen kazandı. Bu sonuçla takımlarda Red Bull şampiyonluğunu ilan etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 01:18
F1 ABD Grand Prix'sini Verstappen kazandı! Red Bull takımlar şampiyonu oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'sini, şampiyonluğunu önceki etapta ilan eden Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen kazandı.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenen yarışa, ilk sıradan başlayan Ferrari takımından Carlos Sainz'ın aracı, yarış başında Mercedes'ten George Russell'ın aracına temas etti ve kaza yapan İspanyol pilot, yarış dışı kaldı.

Fırsatı iyi değerlendirerek lider konuma gelen Verstappen, doğru lastik tercihleriyle bu pozisyonunu uzun süre korumasına rağmen sonunu getiremedi. Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc, rakibinin "pit stop" stratejisinde yaptığı hatanın ardından sırasıyla ilk iki sırayı aldı.

Verstappen, son turlarda büyük çekişmeye sahne olan liderlik mücadelesinde önce Leclerc'i, ardından Hamilton'ı geçti ve 1:42:11.687'lik derecesiyle bu sezon 13. kez podyumun zirvesine çıktı. Hollandalı sürücü, bu başarısıyla bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunun sahipleri Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i yakaladı.

Hamilton'ın, liderin 5.023 saniye ardında ikinci sırada tamamladığı yarışta, üçüncülüğü ise liderin 7.501 saniye gerisindeki Leclerc elde etti.

TAKIMLARDA RED BULL ŞAMPİYON OLDU

ABD Grand Prix'sinin ardından Red Bull, 2013 yılından sonra ilk, toplamda ise 5. kez takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Pilotlar sıralamasında ise şampiyon Verstappen, puanını 491'e çıkardı. İkinciliğe yükselen Leclerc'in 267, Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in 265 puanı bulunuyor.

Sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'si, 30 Ekim'de koşulacak.

ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 391 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 267

3. Sergio Perez (Meksika): 265

4. George Russell (Büyük Britanya): 218

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

1. Red Bull: 656

2. Ferrari: 469

3. Mercedes: 416

4. Alpine: 149

5. McLaren: 138

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