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MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde damalı bayrağı Suzuki'den Alex Rins gördü

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda MotoGp'nin 18. yarışı Avusturalya'da düzenlendi. 4,4 kilometrelik pistte 27 turluk yarışı Suzuki'den Alex Rins kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:52
MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde damalı bayrağı Suzuki'den Alex Rins gördü

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Avustralya Grand Prix'sini, MotoGP'den ayrılmaya hazırlanan Suzuki'den Alex Rins kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. yarışı Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 turluk yarış üzerinden yapıldı.

Sezon sonunda MotoGP'ye veda edecek olan Rins, büyük çekişmeye sahne olan ve ilk 7 sırada yer alan sürücülerin sadece 0.8 saniye içerisinde yarışı tamamladığı Avustralya Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

Rins, Honda sürücüsü Marc Marquez'in 0.186 saniye önünde yarışı kazandı.

Bu yarışa 2 puan farkla lider gelen Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo yarışta düşerek puan alamadı.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia yarışı 3. sırada tamamladı ve son 2 yarış öncesinde 14 puan farkla liderliğe yükseldi.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia), Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ve Alex Rins (Suzuki) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 19. etabı, 29 Ekim'de Malezya'da düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 233

2. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

3. Aleix Espargaro (İspanya): 206

4. Enea Bastianini (İtalya): 191

5. Jack Miller (Avustralya): 179

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