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FORMULA 1 HABERLERİ | Sebastian Vettel emeklilik tarihini açıkladı!

Son dakika haberleri... Formula 1 ekiplerinden Aston Martin'in tecrübeli pilotu Sebastien Vettel, emeklilik tarihini açıkladı. Alman pilot, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 15:05
FORMULA 1 HABERLERİ | Sebastian Vettel emeklilik tarihini açıkladı!

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olma kararı aldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'den emekli olacağını duyuran 35 yaşındaki Vettel, "Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak." ifadelerini kullandı.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, kariyerinde 53 grand prix ve 57 "pole" pozisyonu kazandı, 122 kez de podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Tecrübeli sürücü, 53 grand prix zaferiyle Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından en çok yarış kazanan sürücüler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Vettel, en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar arasında Hamilton (7), Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'dan (5) sonra 4. sırada bulunuyor.

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