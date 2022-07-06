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Formulaz şöleni

Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, 17 Temmuz Pazar günü her sene olduğu gibi bu sene de Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. 13. kez düzenlenecek yarışa 18 yaş üstü herkes katılabiliyor.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Formulaz şöleni
Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, 17 Temmuz Pazar günü her sene olduğu gibi bu sene de Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. 13. kez düzenlenecek yarışa 18 yaş üstü herkes katılabiliyor.
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