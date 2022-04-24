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Formula 1'de Imola'da kazanan Verstappen! Ferrari'ye şok

Formula 1'de heyecan sezonun 4. yarışıyla devam etti. İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Imola'da kazanan Max Verstappen oldu. Red Bull'un bir diğer pilotu Sergio Perez ikinci olurken, podyuma çıkan son isim Lando Norris oldu. Bu sürprizlerle dolu yarışı editörümüz Görkem Ağgündüz, Futbol Plus ekranlarında yorumladı...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:49
Formula 1'de Imola'da kazanan Verstappen! Ferrari'ye şok

Formula 1'de heyecan sezonun 4. yarışıyla devam etti. İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Imola'da kazanan Max Verstappen oldu. Red Bull'un bir diğer pilotu Sergio Perez ikinci olurken, podyuma çıkan son isim Lando Norris oldu.

Bu sürprizlerle dolu yarışı editörümüz Görkem Ağgündüz, Futbol Plus ekranlarında yorumladı;

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 63 tur üzerinden yapıldı.

Şampiyona lideri Ferrari pilotu Charles Leclerc, yağmur altında verilen startta ikinciliği Red Bull'dan Sergio Perez'e kaptırdı. Yarışa dördüncü sıradan başlayan diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise Daniel Ricciardo (McLaren) ile yaşadığı temas sonucu ilk turda yarış dışı kaldı.

Yarışın son turlarına doğru spin atmasıyla aracının ön kanadı hasar gören Leclerc, "pit-stop" yapmak zorunda kaldı. 9'uncu sırada piste dönen Monakolu sürücü, yarışı 6. sırada tamamlayabildi.

Yarışa ilk sıradan başlayan Hollandalı pilot Verstappen ise baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1:32:07.986'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak bu sezonki ikinci, kariyerinin ise 21'inci birinciliğine ulaştı. Takım arkadaşı Perez, liderin 16.527 saniye arkasında ikinci, McLaren'den Lando Norris ise liderin 34.834 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu yarışın ardından Leclerc şampiyonadaki puanını 86 yaparken, Verstappen ise 59 puanla pilotlar klasmanında ikinci sıraya yükseldi.

Kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'ın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 14. sıradan başladığı yarışı, 13. sırada tamamladı.

Sezonun beşinci ayağı ABD Grand Prix'si, 8 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan

2. Max Verstappen (Hollanda) 59

3. Sergio Perez (Meksika): 54

4. George Russell (Büyük Britanya): 49

5. Carlos Sainz (İspanya): 38

TAKIMLAR

1. Ferrari: 124

2. Red Bull: 113

3. Mercedes: 77

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 25

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