Haberler Motor Sporları Son dakika spor haberleri: Formula 1'de sıradaki yarış İtalya'da yapılacak!

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de sıradaki yarış İtalya'da yapılacak!

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Sezonun 4. yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek. Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc iki, Red Bull'dan Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 10:37
Son dakika spor haberleri: Formula 1'de sıradaki yarış İtalya'da yapılacak!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun dördüncü yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek. İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte, 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları bugün TSİ 18.00'de başlayacak.

Yarın TSİ 17.30'de sprint turlarının gerçekleştirileceği yarışın startı ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek. Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc iki, Red Bull'dan Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 71 puan

2. George Russell (Büyük Britanya): 37

3. Carlos Sainz (İspanya): 33

4. Sergio Perez (Meksika): 30

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 28

Takımlar

1. Ferrari: 104

2. Mercedes: 65

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 24

5. Alpine: 22


DİĞER
Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi!
Ayakkabıları koklayarak çalan hırsızlar: Kokuyorsa ve sıcak ise eve yeni geldiğini anlıyoruz
Muslera için çarpıcı iddia! Yeni adresi...
Fırtına'ya şampiyonluk golcüsü geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Carlos Sainz imzayı attı! 2024...
Cem Bölükbaşı sakatlığı nedeniyle o yarışta yok!
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Mayıs 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi?
Hırka-i Şerif 2 yıl sonra açılıyor! İşte ziyaret saatleri
Earth Day Instagram hikayesi nedir? Nasıl kullanılır?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe 'kalım' maçına çıkıyor! Göztepe 'kalım' maçına çıkıyor! 11:06
Mike Tyson'dan şoke eden hareket! Uçakta yolcuyu yumrukladı Mike Tyson'dan şoke eden hareket! Uçakta yolcuyu yumrukladı 10:40
Formula 1'de İtalya GP'si heyecanı! Formula 1'de İtalya GP'si heyecanı! 10:37
Umut Bozok'tan transfer açıklaması! "Teklif olduğunu..." Umut Bozok'tan transfer açıklaması! "Teklif olduğunu..." 10:00
Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:46
Doncic'ten kötü haber! Doncic'ten kötü haber! 09:36
Daha Eski
Muslera için çarpıcı iddia! Yeni adresi... Muslera için çarpıcı iddia! Yeni adresi... 09:27
Performansı beğenilmedi! Kulübeye çekilecek Performansı beğenilmedi! Kulübeye çekilecek 08:32
F.Bahçe'nin gözdesi Fransız devine gidiyor! F.Bahçe'nin gözdesi Fransız devine gidiyor! 08:14
Belözoğlu G.Saray'dan o yıldızı istiyor! Belözoğlu G.Saray'dan o yıldızı istiyor! 07:52
Avcı'ya büyük övgü! "Boynuna liderlik kaşkolü asılan..." Avcı'ya büyük övgü! "Boynuna liderlik kaşkolü asılan..." 07:25
Bir görüşme daha! Fenerbahçe Löw'den vazgeçmiyor Bir görüşme daha! Fenerbahçe Löw'den vazgeçmiyor 00:57