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Ralli Şampiyonası'nda etaplar belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda etaplar belirlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 15 Nisan Cuma saat 20.30'da Bodrum Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:53
Ralli Şampiyonası'nda etaplar belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda etaplar belirlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 15 Nisan Cuma saat 20.30'da Bodrum Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak. Pilotlar, 16 Nisan Cumartesi günü Termera (Yeniköy), Sibda (Pınarlıbelen) ve Telmessos (Güvercinlik), 17 Nisan Pazar günü ise Madanasa (Cennet Koyu), Pedasa (Üst Konacık) ve Thiangela (Çamarası) olmak üzere 6 farklı özel etabı ikişer kez geçecek.

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