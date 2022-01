Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı 2022'de Formula 2'de yarışacak!

"Sanaldan gerçeğe" sloganlıyla son senelerde çok iyi bir momentum yakalayan Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 1'in bir alt destek serisi olan Formula 2'de Charouz Racing ile yarışacak.

Cem, seriye yeni katılan Van Amersfoort takımı ile 2021'in sonunda Abu Dhabi'de testlere çıkmış, Formula 2 aracıyla ilk resmi test seansı olmasına rağmen başarılı bir şekilde F2 testlerini tamamlamıştı. Cem'in Euroformula Open'da olduğu gibi F2'de de Van Amersfoort ile yarışacağı düşünülüyordu ancak bugünkü basın toplantısında Cem'in yarışacağı F2 takımının Charouz Racing System olacağı ve tam sezon mücadele edeceği duyuruldu.

Cem becomes the first driver to graduate from F1 Esports to @Formula2 👏#F1Esports #RoadToF1 pic.twitter.com/o33XYwyi2g