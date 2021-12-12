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Son dakika spor haberi: Nikita Mazepin'in Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika spor haberleri... Şampiyonun belli olacağı 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 22. ve son ayağı Abu Dabi GP'sine saatler kala Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Mazepin yarıştaki yerini alamayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 11:55
Son dakika spor haberi: Nikita Mazepin'in Covid-19 testi pozitif çıktı!

Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Abu Dabi GP'de yarışamayacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulacak 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde Haas'a kötü haber geldi. Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün koşulacak Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak. Haas'tan yapılan açıklamaya göre, Mazepin yerine başka bir pilot yarışmayacak ve takım piste sadece Mick Schumacher'in aracıyla çıkacak.



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