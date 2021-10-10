Haberler Motor Sporları SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

Son dakika spor haberi... Tüm dünyanın gözü kulağı saat 15.00'te Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayacak dev yarışta olacak. Satışa sunulan 100 bin bilet tükendi. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'si 200 ülkede 250'den fazla kanal organizasyonu yayınlayacak. İşte dev yarışa dair tüm detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor. Dün yapılan sıralama turunun ardından gözler sezonun 16. etabına çevrildi.

SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başlayacak. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

YARI KAPASİTEYLE OLACAK
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.

SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor. Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

10 JET İNDİ 500 TIR GELDİ
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Merkezi Tuzla'da olan yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

MERCEDES'TEN TUZLA'YA!
Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise Mercedes'e, kendi şoförlerinin isimleriyle paylaşım yaparak karşılık verdi.

SPOR HABERİ - F1 Türkiye Grand Prix'si için nefesler tutuldu! İşte tüm detaylar...

HAMILTON 2 PUAN ÖNDE
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. İngiliz Hamilton 246.5, Hollandalı Verstappen ise 244.5 puanda. Finlandiyalı Valtteri Bottas ise 151 puanla 3. basamakta yer alıyor.

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