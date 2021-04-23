Haberler Motor Sporları Son dakika spor haberi: Formula 1 Miami’ye geri dönüyor

Son dakika spor haberi: ’ye geri dönüyor

Son dakika spor haberleri... yönetimi, 2022 yılından itibaren 10 yıl boyunca geçerli olacak şekilde takvimine ’yi de ekledi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 11:53
Son dakika spor haberi: Formula 1 Miami’ye geri dönüyor

Sihirli Şehir'in takvime eklenişi pilotları ve 'in dahil olduğu bir video ile tanıtıldı. 1959 yılından sonra ilk kez sezonuna dahil olacak olan 'si ile , 2022 takviminde iki yarışa ev sahipliği yapmış olacak. plajlarında Red Bull Racing Honda takımının pit stop'u ile başlayan videoda yolculuk Miami caddelerinde devam ediyor.

'nun etrafında yer alacak bir pistte gerçekleştirilecek Miami GP'sinde araçlar 320 kilometrelik hızlara kadar çıkabilecekler. ABD'de yarışmanın her zaman çok eğlenceli olduğunu vurgulayan Sergio Perez, "Şehir pistlerini seviyorum. Bence Miami de için çok doğru bir tercih. Çok eğlenceli ve enerjisi yüksek bir şehir. Bence Miami Formula 1 kombinasyonu harika olacak" dedi.

Max Verstappen ise, "Yeni yerlere gitmek ve hiç yarışılmamış yerlerde yarışmak çok ilginç. Miami gerçekten harika bir şehir. Eminim ki harika bir pist inşa edecekler. Umarım bu pistte seyircileri heyecanlandıracak yarışlar koşacağız. Burada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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