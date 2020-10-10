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Rallisi 2021 takviminde yer almadı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 'in 2018'den bu yana ev sahipliği yaptığı Rallisi'ni 'nın () 2021 takviminden çıkardı. Türkiye Rallisi, corona virüsü kaynaklı iptal yaşanması halinde başvurulabilecek yedek listeye dahil edildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:07
Türkiye Rallisi 2021 WRC takviminde yer almadı

Rallisi, 3 yıldır yer aldığı 'nın () 2021 takviminden çıkarıldı.

(FIA) yapılan açıklamaya göre, 12 ayaktan oluşan 2021 WRC takvimi, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylandı.

'in 2018'den bu yana ev sahipliği yaptığı Türkiye Rallisi, Hırvatistan'ın ilk kez dahil edildiği şampiyonadaki yerini kaybetti. Fakat Türkiye; Letonya, Belçika, Arjantin, Yunanistan ve (Monza) ile beraber yedek listeye alındı.

WRC yönetimi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) kaynaklı iptal yaşanması halinde yedek listedeki yarışları gündemine alacak.

Türkiye, 2018'den önce de 6 kez (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010) şampiyonaya ev sahipliği yapmıştı.

2020 SEZONUNUN SON AYAĞI MONZA'DA YAPILACAK

WRC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle kısaltılmak zorunda kalınan 2020 sezonunun, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenecek 8. ayakla sona ereceği belirtildi.

4-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Monza Rallisi, yaklaşık 220 kilometreden oluşacak. İlk ve son günkü etapların çoğu, Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Monza Pisti'nde yapılacak.

2021 WRC TAKVİMİ

21-24 Ocak: Monte Carlo

11-14 Şubat: İsveç

22-25 Nisan: Hırvatistan

20-23 Mayıs: Portekiz

3-6 Haziran: İtalya (Sardunya)

24-27 Haziran: Kenya

15-18 Temmuz: Estonya

29 Temmuz-1 Ağustos: Finlandiya

19-22 Ağustos:

9-12 Eylül: Şili

14-17 Ekim: İspanya

11-14 Kasım: Japonya

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