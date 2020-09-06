Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da 3. oldu - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Milli motosikletçi 'da 3. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da 3. oldu

Milli motosikletçi , 'nın 'da düzenlenen dördüncü etabındaki ikinci yarışında 3. sırayı elde etti.

Milli motosikletçi , 'nda 'da sezonun dördüncü etabında ikinci yarışı 3. sırada bitirdi.

İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, piste çıktı.

Yarışı, Jeffrey Buis birinci, Scott Deroue ikinci, Bahattin Sofuoğlu üçüncü sırada tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, kariyerindeki ilk üçüncülüğü elde ederek, podyuma çıkmayı başardı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabında İspanya'da ilk yarışı dün 2. sırada bitirmişti.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, pilotlar klasmanda 93 puanla beşinci sırada yer alıyor.

  1. 06.09.2020
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