Bahattin Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu! - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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'da ikinci oldu!

Bahattin Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu!

'nda ülkemizi temsil eden milli motosikletçi , sezonun dördüncü etabı 'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi.

Şampiyonanın üçüncü ayağında geçen hafta yine 'da yaşadığı kazalardan dolayı yarışı bitiremeyen , MotorLand Aragon Pisti'nde 9 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleye pole pozisyonundan başladı.

'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, yarışı 2. sırada tamamladı.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla adına yarışan Sofuoğlu, ikinci yarışta yarın 16.15'te piste çıkacak.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu , aynı pistte çıktığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışında düştü ve yarışı tamamlayamadı.

  1. 05.09.2020
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