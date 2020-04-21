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21 Nisan 2020, Salı
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'de sözleşme krizi! ...

Ferrari'de sözleşme krizi! Sebastian Vettel...

Formula 1 ekiplerinden , 32 yaşındaki Alman pilotu ile sözleşme krizi yaşıyor. Ferrari, Vettel ile yeni yapılacak sözleşmede maaşını yüzde 50 oranında düşürmek istiyor. ise hem maaşının büyük oranda düşürülmesi hem de sözleşmenin 2 yıl olması nedeniyle görüşmeleri durdurdu.

Formula 1 ekiplerinden 'nin 32 yaşındaki pilotu , 2020 sezonu ardından sona erecek sözleşmesi için takımıyla bir süredir yeni sözleşme imzalamak için görüşme içerisindeydi. Kırmızıların patronu Mattia Binotto, yaptığı açıklamada tecrübeli pilot ile sözleşme yenilemek istediklerini ve Alman pilotunda Ferrari'de kalmak istediğini açık bir şekilde ifade etmişti.

Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinde iki tarafta istediğini alamadı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ferrari, Alman pilotun maaşını %50 oranında düşürmek ve 1 senelik sözleşme imzalamak istiyor. maaşının büyük oranda düşürülmesi ve yeni kontratının 2 senelik olmasını istediği için sözleşme yenileme görüşmeleri şu anlık durmuş durumda.

BİRÇOK PİLOT İLE TEMAS KURULDU

Gelen haberlere göre İtalyan ekibi Ferrari, Sebastian Vetel ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamazsa, takıma katmak istediği adayları belirledi. Renault pilotu Daniel Ricciardo, McLaren pilotu ve Charles Leclerc'in yakın arkadaşı Carlos Sainz ve pilotlarından Antonio Giovinazzi ile temas halinde olduğu öğrenildi.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 20:49
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