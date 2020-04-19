MotoGP'de Suzuki Ecstar'dan Alex Rins kararı! Sözleşmesi uzatıldı - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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'dan kararı! Sözleşmesi uzatıldı

Suzuki Ecstar'dan Alex Rins kararı! Sözleşmesi uzatıldı

Bir numaralı motosiklet yarış organizasyonu 'de takımı, İspanyol yarışcısı 'in bu yıl bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu 'de takımı, 'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni imzalandı.

2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.

  1. 19.04.2020
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