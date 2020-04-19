Suzuki Ecstar'dan Alex Rins kararı! Sözleşmesi uzatıldı
Bir numaralı motosiklet yarış organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, İspanyol yarışcısı Alex Rins'in bu yıl bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, Alex Rins'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.
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