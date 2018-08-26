MotoGP'de Büyük Britanya yarışı iptal edildi
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya'da düzenlenmesi planlanan 12. yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Silverstone Pisti'ndeki koşulların yoğun yağış nedeniyle tehlikeli hale gelmesi yüzünden bugün TSİ 15.00'te düzenlenmesi planlanan Büyük Britanya Grand Prix'sinin iptal edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, MotoGP'nin yanı sıra Moto2 ve Moto3 yarışlarının da yapılmayacağı bildirildi.
MotoGP'de sıradaki yarış San Marino Grand Prix'si, 9 Eylül'de gerçekleştirilecek.
- 26.8.2018 19:29
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
MotoGP'de Büyük Britanya yarışı iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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