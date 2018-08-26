MotoGP'de Büyük Britanya yarışı iptal edildi – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    'de yarışı iptal edildi

    <a href="/index/motogp?id=74acfd3f-d93c-42bd-9962-5b7eceb019e2" class="" rel="tag">MotoGP</a>'de <a href="/index/buyuk-britanya?id=f5615539-cc97-44e6-a4f2-ff0bc753968f" class="" rel="tag">Büyük Britanya</a> yarışı iptal edildi

    Dünya Şampiyonası'nın 'da düzenlenmesi planlanan 12. yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Silverstone Pisti'ndeki koşulların yoğun yağış nedeniyle tehlikeli hale gelmesi yüzünden bugün TSİ 15.00'te düzenlenmesi planlanan 'sinin iptal edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı duyuruldu.

    Açıklamada, 'nin yanı sıra Moto2 ve Moto3 yarışlarının da yapılmayacağı bildirildi.

    'de sıradaki yarış 'si, 9 Eylül'de gerçekleştirilecek.

    1. 26.8.2018 19:29
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