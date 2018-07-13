Pedrosa sezon sonunda bırakacak – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Pedrosa sezon sonunda bırakacak

    Pedrosa sezon sonunda bırakacak

    MotoGP 'nın deneyimli pilotlarından İspanyol , sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

    MotoGP 'nın deneyimli pilotlarından İspanyol , sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

    Basın toplantısı düzenleyen takımının 32 yaşındaki pilotu Pedrosa, çok uzun zamandır emeklilik konusunda düşündüğünü belirterek, "Sezon sonunda emekliye ayrılacağım. Çok sevdiğim bu spora veda etmek benim için çok zor olacak." diye konuştu.

    Birçok takımdan teklif almasına rağmen kararında ısrarcı olduğunu vurgulayan İspanyol motosikletçi, "Artık hayatımda başka önceliklerim var ve yarış tutkum, eskisi kadar yoğun değil." değerlendirmesinde bulundu.

    Bu hafta sonu 'da düzenlenecek MotoGP'nin 9. ayağı öncesinde Pedrosa, 41 puanla pilotlar klasmanında 12'nci sırada yer alıyor.

    takımı, Pedrosa'nın yerine gelecek sezon İspanyol sürücü ile yola devam edeceğini önceden açıklamıştı.

    MotoGP'de 2006'dan bu yana Repsol Honda adına yarışan Pedrosa, şampiyonluk elde edememesine rağmen 2007, 2010 ve 2012'de pilotlar klasmanında ikinciliğe ulaşmıştı. Bu süreçte İspanyol pilot, 31 yarıştan zaferle ayrılırken, 112 kez de podyuma çıkmıştı.

    , 250cc 'nı iki, 125cc Dünya Şampiyonası'nı ise bir kez kazanma başarısı göstermişti.

    1. 12.7.2018 20:34
    2. Güncelleme: 13.7.2018 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pedrosa sezon sonunda bırakacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN