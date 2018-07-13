Pedrosa sezon sonunda bırakacak
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın deneyimli pilotlarından İspanyol Dani Pedrosa, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın deneyimli pilotlarından İspanyol Dani Pedrosa, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.
Basın toplantısı düzenleyen Repsol Honda takımının 32 yaşındaki pilotu Pedrosa, çok uzun zamandır emeklilik konusunda düşündüğünü belirterek, "Sezon sonunda emekliye ayrılacağım. Çok sevdiğim bu spora veda etmek benim için çok zor olacak." diye konuştu.
Birçok takımdan teklif almasına rağmen kararında ısrarcı olduğunu vurgulayan İspanyol motosikletçi, "Artık hayatımda başka önceliklerim var ve yarış tutkum, eskisi kadar yoğun değil." değerlendirmesinde bulundu.
Bu hafta sonu Almanya'da düzenlenecek MotoGP'nin 9. ayağı öncesinde Pedrosa, 41 puanla pilotlar klasmanında 12'nci sırada yer alıyor.
Repsol Honda takımı, Pedrosa'nın yerine gelecek sezon İspanyol sürücü Jorge Lorenzo ile yola devam edeceğini önceden açıklamıştı.
MotoGP'de 2006'dan bu yana Repsol Honda adına yarışan Pedrosa, şampiyonluk elde edememesine rağmen 2007, 2010 ve 2012'de pilotlar klasmanında ikinciliğe ulaşmıştı. Bu süreçte İspanyol pilot, 31 yarıştan zaferle ayrılırken, 112 kez de podyuma çıkmıştı.
Dani Pedrosa, 250cc Dünya Şampiyonası'nı iki, 125cc Dünya Şampiyonası'nı ise bir kez kazanma başarısı göstermişti.
- 12.7.2018 20:34
- Güncelleme: 13.7.2018 01:51
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Pedrosa sezon sonunda bırakacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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