Pedrosa sezon sonunda bırakacak

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın deneyimli pilotlarından İspanyol Dani Pedrosa, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Repsol Honda takımının 32 yaşındaki pilotu Pedrosa, çok uzun zamandır emeklilik konusunda düşündüğünü belirterek, "Sezon sonunda emekliye ayrılacağım. Çok sevdiğim bu spora veda etmek benim için çok zor olacak." diye konuştu.

Birçok takımdan teklif almasına rağmen kararında ısrarcı olduğunu vurgulayan İspanyol motosikletçi, "Artık hayatımda başka önceliklerim var ve yarış tutkum, eskisi kadar yoğun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta sonu Almanya'da düzenlenecek MotoGP'nin 9. ayağı öncesinde Pedrosa, 41 puanla pilotlar klasmanında 12'nci sırada yer alıyor.

Repsol Honda takımı, Pedrosa'nın yerine gelecek sezon İspanyol sürücü Jorge Lorenzo ile yola devam edeceğini önceden açıklamıştı.

MotoGP'de 2006'dan bu yana Repsol Honda adına yarışan Pedrosa, şampiyonluk elde edememesine rağmen 2007, 2010 ve 2012'de pilotlar klasmanında ikinciliğe ulaşmıştı. Bu süreçte İspanyol pilot, 31 yarıştan zaferle ayrılırken, 112 kez de podyuma çıkmıştı.

Dani Pedrosa, 250cc Dünya Şampiyonası'nı iki, 125cc Dünya Şampiyonası'nı ise bir kez kazanma başarısı göstermişti.