Formula 1'de sıradaki durak Fransa – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'de sıradaki durak

    <a href="/index/formula_1_haber_etiketleri?id=46231d4b-e07e-4f0f-a718-760b20452ba2" class="" rel="tag">Formula 1</a>'de sıradaki durak <a href="/index/fransa?id=5088fbfb-4368-4080-bc24-b3529709d970" class="" rel="tag">Fransa</a>

    Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

    'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 24 Haziran Pazar günü 17.10'da başlayacak.

    , Bahreyn ve 'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu , ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü , ve 'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı
    'de 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar klasmanı

    1. (): 121 puan

    2. (): 120

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 86

    4. (): 84

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 68

    Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 206 puan

    2. Ferrari: 189

    3. Red Bull: 134

    4. Renault: 56

    5. McLaren: 40

    1. 22.6.2018 11:46
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