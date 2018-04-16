Ricciardo zirveye çıktı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Ricciardo zirveye çıktı

    Ricciardo zirveye çıktı

    Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, 'in Şanghay kentindeki 5.451 kilometrelik 'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

    Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, 'in Şanghay kentindeki 5.451 kilometrelik 'nde 56 tur üzerinden yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan Çin 'sinde, - TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu. Sezonun 4. yarışı olan Grand Prix'si, 29 Nisan'da yapılacak.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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