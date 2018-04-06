MotoGP'de sıradaki durak Arjantin
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun ikinci yarışı, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.
Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, yarın TSİ 21.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP'de sezonun ilk etabını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.
Sezonun ilk yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Andrea Dovizioso (İtalya) 25
2. Marc Marquez (İspanya) 20
3. Valentino Rossi (İtalya) 16
4. Cal Crutchlow (Büyük Britanya) 13
5. Danilo Petrucci (İtalya) 11
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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