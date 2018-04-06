MotoGP'de sıradaki durak Arjantin

Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, yarın TSİ 21.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk etabını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

Sezonun ilk yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Andrea Dovizioso (İtalya) 25

2. Marc Marquez (İspanya) 20

3. Valentino Rossi (İtalya) 16

4. Cal Crutchlow (Büyük Britanya) 13

5. Danilo Petrucci (İtalya) 11