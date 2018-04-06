MotoGP'de sıradaki durak Arjantin – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    MotoGP'de sıradaki durak Arjantin

    MotoGP'de sıradaki durak Arjantin

    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun ikinci yarışı, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, yarın TSİ 21.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

    MotoGP'de sezonun ilk etabını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

    Sezonun ilk yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    1. Andrea Dovizioso () 25

    2. (İspanya) 20

    3. (İtalya) 16

    4. Cal Crutchlow () 13

    5. Danilo Petrucci (İtalya) 11

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:50
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