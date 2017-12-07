 Formula 1 takvimi onaylandı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Formula 1 takvimi onaylandı

    Formula 1 takvimi onaylandı

    Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2018 takvimini onaylandı.

    FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki yarış sayısının 20'den 21'e çıkması kararlaştırıldı.

    Uzun yıllardır F1'e ev sahipliği yapan Malezya'nın yerine Fransa ve Almanya, programa dahil edildi. Böylece Fransa 9, Almanya Grand Prix'si ise bir yıl aranın ardından takvime döndü.

    21 Ekim'de koşulması planlanan Amerika Grand Prix'sinin düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ABD'deki organizasyon firmasıyla anlaşılmasına bağlı olduğu ifade edildi.

    2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

    25 Mart: Avustralya Grand Prix

    8 Nisan: Bahreyn Grand Prix

    15 Nisan: Çin Grand Prix

    29 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

    13 Mayıs: İspanya Grand Prix

    27 Mayıs: Monaco Grand Prix

    10 Haziran: Kanada Grand Prix

    24 Haziran: Fransa Grand Prix

    1 Temmuz: Avusturya Grand Prix

    8 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

    22 Temmuz: Almanya Grand Prix

    29 Temmuz: Macaristan Grand Prix

    26 Ağustos: Belçika Grand Prix

    2 Eylül: İtalya Grand Prix

    16 Eylül: Singapur Grand Prix

    30 Eylül: Rusya Grand Prix

    7 Ekim: Japonya Grand Prix

    21 Ekim: ABD Grand Prix

    28 Ekim: Meksika Grand Prix

    11 Kasım: Brezilya Grand Prix

    25 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:17
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