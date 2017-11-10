MotoGP'de son viraja İspanya'da girilecek
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 18'inci ve son yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 30 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Bu sezon büyük çekişmeye sahne olan pilotlar klasmanındaki şampiyonluk düğümü de İspanya'da çözülecek.
Sezonun üçüncü, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü, on dördüncü ve on altıncı yarışlardan galip ayrılarak 282 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdüren Repsol Honda takımından İspanyol Marc Marquez, şampiyonluk mücadelesinde en avantajlı isim olarak öne çıkıyor.
Altıncı, yedinci, on birinci, on ikinci, on beşinci ve on yedinci etaplardan zaferle ayrılan en yakın rakibi Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso'nun 21 puan önünde bulunan Marquez, rakibinin son etabı kazanması halinde bile yarışı 11'incilik ve üstü derecede tamamlarsa pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşacak.
Daha önce 2013, 2014 ve 2016'da MotoGP'de zirveye çıkan 24 yaşındaki Marquez, İspanya'da aynı başarıyı dördüncü kez tekrarlamak için piste çıkacak.
- Pilotlar klasmanı
Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya) - 282 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 261
3. Maverick Vinales (İspanya) - 226
4. Valentino Rossi (İtalya) - 197
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 185
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:29
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
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Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
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Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
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