MotoGP'de son viraja İspanya'da girilecek

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 30 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon büyük çekişmeye sahne olan pilotlar klasmanındaki şampiyonluk düğümü de İspanya'da çözülecek.

Sezonun üçüncü, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü, on dördüncü ve on altıncı yarışlardan galip ayrılarak 282 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdüren Repsol Honda takımından İspanyol Marc Marquez, şampiyonluk mücadelesinde en avantajlı isim olarak öne çıkıyor.

Altıncı, yedinci, on birinci, on ikinci, on beşinci ve on yedinci etaplardan zaferle ayrılan en yakın rakibi Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso'nun 21 puan önünde bulunan Marquez, rakibinin son etabı kazanması halinde bile yarışı 11'incilik ve üstü derecede tamamlarsa pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşacak.

Daha önce 2013, 2014 ve 2016'da MotoGP'de zirveye çıkan 24 yaşındaki Marquez, İspanya'da aynı başarıyı dördüncü kez tekrarlamak için piste çıkacak.

- Pilotlar klasmanı

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



1. Marc Marquez (İspanya) - 282 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 261

3. Maverick Vinales (İspanya) - 226

4. Valentino Rossi (İtalya) - 197

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 185