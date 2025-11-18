Şansımız tutmuyor

İki takım bugüne kadar üçü özel maç olmak üzere tarihlerinde 12 kez karşı karşıya geldi. Türkiye sadece 1 galibiyet elde ederken, İspanya'ya 7 kez mağlup olduk. 4 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Ay-Yıldızlılar, İspanya karşısında ilk ve tek galibiyetini 14 Mart 1954'te FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde almıştı.
İki takım bugüne kadar üçü özel maç olmak üzere tarihlerinde 12 kez karşı karşıya geldi. Türkiye sadece 1 galibiyet elde ederken, İspanya'ya 7 kez mağlup olduk. 4 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Ay-Yıldızlılar, İspanya karşısında ilk ve tek galibiyetini 14 Mart 1954'te FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde almıştı.