İsmail Yüksek ve Hakan yok

A Milli Takım'da bugünkü kritik İspanya maçı öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek. Ayrıca 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kenan, Kerem ve Oğuz kart görmeleri durumunda play-off ilk maçında forma giyemeyecek.
A Milli Takım'da bugünkü kritik İspanya maçı öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek. Ayrıca 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kenan, Kerem ve Oğuz kart görmeleri durumunda play-off ilk maçında forma giyemeyecek.