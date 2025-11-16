CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında A Milli Futbol Takım'ımız, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar mücadeleden 2-0'lIk galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Türkiye-Bulgaristan maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Milli Takım spor haberi)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 08:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 08:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - PARLAYAN YILDIZ!

Malum ön tarafımız muhteşem, Real'den Arda, Inter'den Hakan, Juve'den Kenan, daha ne olsun!? Böylesine teknik, çabuk, hızlı ve akıllı oyuncular bir arada oynarken attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmemesinin nedeni yanlış stratejimizdi. Bulgaristan'a ilk maçta yarım düzine gol attık ama asla kötü takım değiller. Aleksandar Dimitrov muhtemelen alt yaş gruplarından beri bu çocuklarla beraber ve her geçen gün üstüne koyan bir görüntüleri var. İyi mücadele edip, çok koşuyorlar.
Biz ilk yarıda inanılmaz enerji harcayıp, hak ettiğimiz kadar pozisyon da bulduk ama o enerjinin karşılığını skor tabelasına ancak penaltıyla yazdırabildik...

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

Bunun sebebi sağ kanatta Zeki ve Oğuz ikilisinin yanlış oyunları ve sanki ceza sahasında bir pivot santrforumuz varmışçasına yüksek ortalar yapmalarıydı. Oysa boy ortalamamız çat taşlasa 1.75, rakip stoperlerin en kısası da muhtemelen 1.90.. Sağdan kötü geldik, soldan ise tam tersi. Ferdi-Kenan karambole orta yapmayıp, Kerem başta ceza sahası içindeki arkadaşlarını pasla beslemeleri doğru oyundu. Kenan birebir kaldığı her Bulgar'a eziyet çektirdi, resital yaptı vesselam.

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

İşin ilginç yanı sağımız yanlış, solumuz doğru olduğu halde biz genelde sağdan oynamaya çalıştık!... Prensimiz Arda Güler biraz yorgun, biraz da gergindi. Sanırım İspanya maçına sakladı kendini. Kerem gününde olsa tarihi bir rekor kırabilirdi. Puan cetvelini etkilemeyecek olsa da durakladığımız son bölümde beraberlik golünü yemiş olsak İspanya maçı öncesi moraller fena bozulurdu. Neyse ki komşu kendi kalesine atıp maçı hepimizi rahatlattı. Darısı İspanya'nın başına.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - BU TAKIM ALKIŞLANIR!

Kalplerimiz Bursa'da sahaya çıkan Ay-Yıldızlılarımız için atıyordu. Gözlerimiz Bursa'da; kulaklarımız Gürcistan'dan gelecek sürpriz bir sonuçtaydı.
Ama biz Bursa'da Bulgaristan karşısında öne geçtik. Grup lideri İspanya ise deplasmanda daha ilk yarıda Gürcistan karşısında farka gitti.
Deplasmanda tarihi bir farkla yendiğimiz Bulgaristan'ı bu kez Bursa'da muhteşem taraftarımızın desteği altında ağırladık.
Maça çok iyi başladık. Oyunun kontrolü hep bizdeydi. Aslında çok baskılı da oynadık. Ama üretken değildik. Çok fazla net pozisyon üretemedik.
Hakan Çalhanoğlu'nun füze gibi penaltı golüyle öne geçtikten sonra oyunu Bulgaristan ceza sahasında oynamaya başladık.

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

İlk yarıda Ferdi-Kenan ikilisi ile sol kanadı çok iyi kullandık. Kenan yine sahada jeneriklik işler yaptı. İki kez ceza sahasına çalımlarla girip, Kerem'e 'al da at' dedi.
Bu pozisyonlardan birinde Kerem topa çok kötü vurdu, ikinci pozisyonda ise Bulgaristan kalecisi Mitov topu köşeden çıkardı.
İkinci yarıya da yine tahrip gücü yüksek bir futbolla başladık.
Bulgaristan sadece kalesini savunmaya çalıştı. Hem de çok adamla defansta kalıp, bizden fark yememeye çalıştılar. Yine de ilk maça göre daha dirençli bir Bulgaristan vardı sahada.
Biz çok iyi bir Milli Takımız. Dünya Kupası'na gidip, tarih yazmak istiyoruz. Öyle de olacak inşallah!
Millilerimiz de sahadaki yürekli futbolları ile bunu ne kadar çok istediklerini belgeliyorlar.

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

Kerem Aktürkoğlu, maç boyunca sürekli golle burun buruna geldi. İkinci yarıda Oğuz'un bir ortası vardı ki Kerem'e...
İzlerken 'Kerem, bu da kaçar mı?' demekten kendimi alamadım. İkinci yarıda Bulgaristan'ın direkten dönen bir topu var ki... Donduk kaldık... Bizim adımıza bir şans anıydı bu.
Montella ikinci yarıda iki bekimizi birden (Zeki ve Ferdi) kenara alırken, Kaan ve Mert'i sahaya sürdü.
Bu iki değişikliğe gerek var mıydı? Bilemedim.
Bu arada Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi'ni dolduran taraftarların coşkusu ve desteği gerçekten de muazzamdı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

Maçın yıldızı Kenan'ın maçın son bölümde kaçırdığı bir gol pozisyonu var ki... Biraz da şans olacak be kardeşim!
İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik. Maç boyunca net gol pozisyonlarda beceri eksikliğimiz vardı.
Bizim bir türlü yapamadığımızı Bulgar futbolcu Chernev kendi kalesine attığı golle yaptı.
İspanya'ya karşı deplasmanda kazanmaya gideceğiz ama bir gerçek var ki... İspanya Avrupa'nın en iyisi...
Dünya Kupası yolunda Play-Off'u garantiledik. Biz de Dünya Kupası'na Play-Off'tan gideriz...

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - PETKOV'UN ELİ AÇIK, NET PENALTI

Maça iştahlı, istekli ve önde baskı ile girdik. Kenan'la rakibin sağ tarafını otobana çevirdik. Hava topuna çıkacak pivot santrforumuz olmayınca ve arka direkte destek gelmeyince kanat ortalarımız kaleye paralel transit geçti. Bulgaristan yeni hocası ile son 3 maçtır ideal kadrosunu bulma çabasında. Öyle ki 6-1 kazandığımız son maçtan bu akşam ilk 11'de sadece 4 oyuncu vardı. Biz hücumdayken forvetleri geri gelerek 5'li kalabalık savunma ile alan daralttılar. Öne çıkmayınca kalabalık savunmayı açmakta zorlandık.

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

Stadı dolduran maç boyu destek veren Bursa'yı kutlarız. Arda etkili olamadı. Hakan alışık olmadığımız şekilde sinirliydi. Kerem ise basit temaslarda bile yerde kalıyor, dirençli olmalı. Bulgaristan zaman zaman risk alarak cılız hücumlar geliştirdi. Lakin korkuttuğu anlar da oldu. Bu fırsatlar onların öz güven eşiğini yükseltti. Kaliteli son vuruşları yapmakta gecikince farkı bulmakta sıkıntı yaşadık. Oyunda üstündük galibiyeti hak ettik.
Nicolas Walsh 34 yaşında 1. kategori hakemi. İskoçya'nın John Beaton'dan sonra 2 numarası. Maalesef UEFA 1. kategoride bizden hakem yok. Ama 5-6 milyon nüfuslu İskoçya'dan 2 tane var.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi

Çok üzücü... 16'da attığımız frikikte barajda bulunan Petkov'un açık olan sol el-kol ile oynadığı top net penaltı. Hakem muhtemelen iş birliği yaparak gecikmeli kararla penaltıyı verdi. UEFA asla hakem otoritesini tartışmaya açmıyor. Bu konuda çok hassas. Uluslararası deneyime sahip oyuncularımızın bunu artık ezberlemiş olmaları gerekiyor. Arda gibi bir oyuncu hakeme tepki verip bu kadar kolay kart görmemeli. Hakem ilk 20 dakika içinde verdiği iki kararla maç kontrolünü eline aldı ve başarılı maç yönetti.

F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
DİĞER
Fatih Doğan’dan Rafa Silva tepkisi! “Beşiktaş’ta her şey dört dörtlük”
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
G.Saray Arias için devrede!
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ukrayna-İzlanda maçı detayları! Ukrayna-İzlanda maçı detayları! 08:11
Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? 07:57
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Daha Eski
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:17
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 01:17