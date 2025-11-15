İsmail Yüksek forma istedi

İsmail Yüksek son dönemdeki performansından memnun olduğunu söyledi. Başarılı orta saha, "Eskisine nazaran daha öz güvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. İnşallah hocam şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum. Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. İnşallah play-off biletini almak istiyoruz" dedi.