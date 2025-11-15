CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Bulgaristan 10-8 önde

Bulgaristan 10-8 önde

Türkiye ile Bulgaristan 25. kez karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Bulgaristan 10-8 önde

Türkiye ile Bulgaristan 25. kez karşılaşacak. 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada, A Milli Takımımız 8 müsabakadan zaferle ayrıldı. 6 maç beraberlikle neticelenirken, 10 karşılaşmayı Bulgaristan kazandı. Ay-Yıldızlı ekibimizin 42 golüne, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi. Bulgaristan'a karşı en farklı galibiyetimizi 11 Ekim 2025'te deplasmanda 6-1'lik skorla elde ettik.

