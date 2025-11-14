Bursa’da büyük heyecan

Bulgarıstan ile yarın akşam Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynayacak A Milli Takımımız'ı müthiş bir taraftar desteği bekliyor. Bursa'daki futbolseverlerin ay-yıldızlıların oynayacağı Bulgaristan maçına yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Dünya Kupası yolundaki kritik karşılaşmanın kapalı gişe olacağı ve tüm tribünlerin dolacağı kaydedildi.
