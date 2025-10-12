CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Eintracht Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi!

Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezona etkili bir giriş yapan A Milli Takım'ımızın yıldız ismi Can Uzun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Frankfurt'un TFF ile görüştüğü ve Can Uzun'u milli maçlara göndermemekle tehdit ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 12:42
Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla adında söz ettiren Can Uzun, A Milli Takım'da istediği süreleri alamıyor.

Gürcistan ve İspanya karşısında forma giyemeyen 19 yaşındaki futbolcu, Bulgaristan'a karşı 21 dakikada süre aldı.

Alman basını, Can Uzun'un A Milli Takım'da süre alamamasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

FRANKFURT TFF İLE GÖRÜŞME YAPTI

Can Uzun'un süre alamamasından dolayı Eintracht Frankfurt'un duyduğu rahatsızlığa vurgu yapan Bild, Alman ekibinin TFF ile görüşme yaptığını ve genç oyuncunun daha fazla şans bulmasını talep ettiğini duyurdu.

MİLLİ TAKIMA GÖNDERMEMEKLE TEHDİT ETTİLER

Eintracht Frankfurt'un taleplerinin karşılanmaması durumunda sert önlemler almaya hazır olduğu ve kulübün, Can Uzun'u artık milli takıma göndermemekle tehdit ettiği bildirildi. Ancak böyle bir durumun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Frankfurt formasıyla bu sezon 9 maçta görev alan genç futbolcu, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

