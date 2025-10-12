Eintracht Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi!

FRANKFURT TFF İLE GÖRÜŞME YAPTI Can Uzun'un süre alamamasından dolayı Eintracht Frankfurt'un duyduğu rahatsızlığa vurgu yapan Bild, Alman ekibinin TFF ile görüşme yaptığını ve genç oyuncunun daha fazla şans bulmasını talep ettiğini duyurdu.

MİLLİ TAKIMA GÖNDERMEMEKLE TEHDİT ETTİLER Eintracht Frankfurt'un taleplerinin karşılanmaması durumunda sert önlemler almaya hazır olduğu ve kulübün, Can Uzun'u artık milli takıma göndermemekle tehdit ettiği bildirildi. Ancak böyle bir durumun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtildi.