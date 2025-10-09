CANLI SKOR ANA SAYFA
Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 11:36 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 12:04
Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. UEFA, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı yönetecek hakemi açıkladı. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi de Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmada VAR'da Andre Narciso, AVAR'da da Helder Malheiro görev yapacak.

SON DAKİKA
