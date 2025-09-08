Bize ters geliyor

Tüm Türkiye tek vücut olmuş İspanya maçını izlerken karşılaşma hiç de hayal etmediğimiz gibi sonuçlandı. Milliler, tarihimizdeki en ağır yenilgilerden birisini İspanya karşısında alırken, rakibimize karşı şansımız bir kez daha tutmadı. Bu maçla birlikte iki takım arasında 12. karşılaşma geride kalırken, İspanya 7. galibiyetini elde etti. Sadece 1 maçtan zaferle ayrılan Ay-Yıldızlılar 4 kez ise berabere kaldı. İki takım son olarak 2016 yılında Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda karşı karşıya gelmiş ve İspanya 3-0 kazanmıştı. Son Avrupa Şampiyonu olan İspanya, tam 25 resmi maçtır yenilmiyor. En formda ülke olan İspanya, son yenilgisini 2023 yılında İskoçya deplasmanında almıştı.