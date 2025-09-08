CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Bize ters geliyor

Bize ters geliyor

İspanya’ya karşı 12. maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, 7. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 1 defa kazanabildi. Ayrıca rakibimiz son 25 resmi maçta da yenilmedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bize ters geliyor

Tüm Türkiye tek vücut olmuş İspanya maçını izlerken karşılaşma hiç de hayal etmediğimiz gibi sonuçlandı. Milliler, tarihimizdeki en ağır yenilgilerden birisini İspanya karşısında alırken, rakibimize karşı şansımız bir kez daha tutmadı. Bu maçla birlikte iki takım arasında 12. karşılaşma geride kalırken, İspanya 7. galibiyetini elde etti. Sadece 1 maçtan zaferle ayrılan Ay-Yıldızlılar 4 kez ise berabere kaldı. İki takım son olarak 2016 yılında Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda karşı karşıya gelmiş ve İspanya 3-0 kazanmıştı. Son Avrupa Şampiyonu olan İspanya, tam 25 resmi maçtır yenilmiyor. En formda ülke olan İspanya, son yenilgisini 2023 yılında İskoçya deplasmanında almıştı.

Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı
F.Bahçe'de karar günü! Teknik direktör...
DİĞER
Andre Onana'da işlem tamam! Trabzonspor yeni kalecisine kavuşuyor...
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Konya'da kabus gibi gece!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi 07:19
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:55
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:54
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 01:18
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 01:18
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 01:18
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 01:18
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 01:18
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 01:18
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 01:18
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 01:18
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı 01:18