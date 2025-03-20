A Milli Takım avantaj için sahada! İşte Montella'nın Macaristan maçı muhtemel 11'i

Uluslar Ligi grup aşamasında önemli işler yapan ancak son maçtaki Karadağ yenilgisiyle birlikte Play-Off'a kalan A Milli Takım, bugün Macaristan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. A Grubu'na yükselmek için iki maç sonunda rakibini geçmek zorunda olan Milliler, RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Bugüne kadar 637 karşılaşmaya çıkan Milliler, sahadan 248 galibiyetle ayrıldı. 239 kez yenilen Ay-Yıldızlılar, 150 kez de berabere kaldı. TÜRKİYE ile Macaristan ise tarihlerinde 16. kez birbirlerine rakip olacaklar. Bugüne kadar 9'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü. İki ülke son olarak 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena'da hazırlık maçında rakip oldu ve Macaristan 1-0 kazandı.

ARDA VE MERİH CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Macaristan maçında 2 futbolcu cezasından dolayı forma giyemeyecek. Millilerde Arda Güler ve Merih Demiral, sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Ay-yıldızlılarda ayrıca Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almadı.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

A Millilerde ayrıca 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Millilerde; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, müsabakada sarı kart görmesi durumunda rövanşta oynayamayacak.

KRUZLIAK YÖNETECEK

Türkıye-Macaristan karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın 4. hakemi Peter Kralovic olacak. Müsabakada Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına tamamlayarak maç saatini bekleme başladı. Riva'da Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Milliler, Macaristan taktiğini çalıştı.

AY-YILDIZLILAR'IN 638. MÜSABAKASI

Milliler, 352'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 637 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 870 gol kaydederken, kalesinde ise 911 gole engel olamadı.

MİLLİLER 910 GÜN SONRA İSTANBUL'DA

Son yıllarda Anadolu'da farklı şehirlerde oynayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak. Milliler son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı ve müsabaka 3-3 berabere sona erdi.

MONTELLA 20. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Millilerle bugüne kadar 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Abdülkerim, Yusuf, Eren, Orkun, Hakan, Kenan, Oğuz, Kerem, Barış