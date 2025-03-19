A Milli Takım'da Macaristan hazırlıkları tamam

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlıar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını RAMS Park'ta yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

MERT GÜNOK ANTRENMANDA YER ALMADI

A Milli Takım'da ağrıları devam eden tecrübeli file bekçisi Mert Günok, antrenmanda yer almadı. Ay-yıldızlılar, Mert Günok dışında ise tam kadro çalıştı.

Öte yandan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı tribünden takip etti.