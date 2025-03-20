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Haberler A Milli Futbol Takımı Montella: Birlik zamanı

Montella: Birlik zamanı

“Birlikte tek yürek, tek bayrak olmamız gerekiyor. O yüzden yaşanan rekabetleri unutmamız lazım. Artık burada hepimiz bayrağı temsil ediyoruz.”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Montella: Birlik zamanı

Kritik Macaristan maçı öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. İyi bir takıma karşı oynayacaklarını ancak A Grubu'na yükselmek istediklerini belirten Montella, şöyle konuştu: "Ben hoca olduğumdan itibaren Türkiye'de 4 maç yaptık, Samsun, Konya, Kayseri ve İzmir'de. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. İstanbul'da oynayacak olmak heyecan verici.

ARDA ÇOK YETENEKLİ

Tamamen birlikte tek yürek, tek bayrak olmamız gerekiyor. O yüzden rekabetleri unutmamız gerekiyor. Artık burada bayrağı temsil ediyoruz. Hep birlikte bu birlikteliği görmek istiyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da da olması bizi ayrı heyecanlandırıyor. Arda'nın yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Devamlılık olması gerekiyor."

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