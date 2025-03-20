  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Kaan Ayhan: İyi yoldayız

Kaan Ayhan: İyi yoldayız

“Arkadan yeteneklerin gelmesiyle birlikte daha başarılı bir milli takım görürüz inşallah. Çok iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum.”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kaan Ayhan: İyi yoldayız

MIllı Takım'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yetişen yeni gençlerle birlikte iyi bir yolda olduklarını belirten Kaan Ayhan şöyle devam etti: "Mental olarak daha dinlenmiş bir milli takım gördüm. Ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz, onu hak ettiğimizi düşünüyoruz.

GURURLANIYORUZ

Büyük yetenekler sadece bu kampta değil, 1-2 senedir gördüğümüz isimler. Bu, beni sadece futbolcu olarak değil, Türk olarak gururlandırıyor. Onlarla birlikte oynamak güzel duygu. Bizim de yararımız dokunursa bizim için de güzel olur. Çok iyi bir yoldayız. Arkadan yeteneklerin gelmesiyle birlikte ilerde daha başarılı bir milli takım görürüz inşallah."

G.Saray'a çilek transferi! Mertens'in yerine...
F.Bahçe'den Kovacic bombası!
DİĞER
Eski eşiyle tekrar mahkemelik oldu! Ceyda Düvenci'den Engin Akgün'e 100 bin TL'lik nafaka talebi!
İBB'de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti
Flaş takas! Livakovic'in yerine...
G.Saray'a 19'luk yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş takas! Livakovic'in yerine... Flaş takas! Livakovic'in yerine... 00:46
Flaş takas! Livakovic'in yerine... Flaş takas! Livakovic'in yerine... 00:45
İrfan Can Eğribayat neden kadroya alınmadı? Montella açıkladı İrfan Can Eğribayat neden kadroya alınmadı? Montella açıkladı 00:29
Mert Hakan hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar Mert Hakan hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar 00:29
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! 00:29
F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! 00:29
Daha Eski
Pena G.Saray'a sıcak bakıyor! Pena G.Saray'a sıcak bakıyor! 00:29
Rangers-F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili flaş karar! Rangers-F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili flaş karar! 00:29
Milliler İsviçre'de kayıp! Milliler İsviçre'de kayıp! 00:28
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:28
F.Bahçe'den flaş karar! Maximin özür dilemezse... F.Bahçe'den flaş karar! Maximin özür dilemezse... 00:28
G.Saray'da transfere Osimhen referansı! G.Saray'da transfere Osimhen referansı! 00:28