Kaan Ayhan: İyi yoldayız

MIllı Takım'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yetişen yeni gençlerle birlikte iyi bir yolda olduklarını belirten Kaan Ayhan şöyle devam etti: "Mental olarak daha dinlenmiş bir milli takım gördüm. Ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz, onu hak ettiğimizi düşünüyoruz.

GURURLANIYORUZ

Büyük yetenekler sadece bu kampta değil, 1-2 senedir gördüğümüz isimler. Bu, beni sadece futbolcu olarak değil, Türk olarak gururlandırıyor. Onlarla birlikte oynamak güzel duygu. Bizim de yararımız dokunursa bizim için de güzel olur. Çok iyi bir yoldayız. Arkadan yeteneklerin gelmesiyle birlikte ilerde daha başarılı bir milli takım görürüz inşallah."