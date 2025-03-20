Dominique Blanc Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti

İsvıçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Görüşme TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda federasyonlar arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.