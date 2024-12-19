FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 537.24 puanla 28. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan da bin 517.57 puanla 30. basamaktaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 10 basamaktaki ülkelerin yeri değişmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.
FIFA aralık ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:
1 - Arjantin: 1867.25 2 - Fransa: 1859.78 3 - İspanya: 1853.27 4 - İngiltere: 1813.81 5 - Brezilya: 1775.85 6 - Portekiz: 1756.12 7 - Hollanda: 1747.55 8 - Belçika: 1740.62 9 - İtalya: 1731.51 10 - Almanya: 1703.79
2 - Fransa: 1859.78
3 - İspanya: 1853.27
4 - İngiltere: 1813.81
5 - Brezilya: 1775.85
6 - Portekiz: 1756.12
7 - Hollanda: 1747.55
8 - Belçika: 1740.62
9 - İtalya: 1731.51
10 - Almanya: 1703.79