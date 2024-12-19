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Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

A Milli Futbol Takımı, FIFA aralık ayı dünya sıralamasında 28. basamaktaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 13:07
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FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 537.24 puanla 28. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan da bin 517.57 puanla 30. basamaktaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 10 basamaktaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

FIFA aralık ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1867.25

2 - Fransa: 1859.78

3 - İspanya: 1853.27

4 - İngiltere: 1813.81

5 - Brezilya: 1775.85

6 - Portekiz: 1756.12

7 - Hollanda: 1747.55

8 - Belçika: 1740.62

9 - İtalya: 1731.51

10 - Almanya: 1703.79

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