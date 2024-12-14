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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. İşte Bizim Çocukların maç takvimi...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:24
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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçına 4 Eylül 2025'te Gürcistan deplasmanında çıkacak. Milliler, grup aşamasındaki son maçında ise 18 Kasım 2025'te Hollanda - İspanya eşleşmesinin galibine konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın E Grubu'ndaki fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda / İspanya eşleşmesinin galibi

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda / İspanya eşleşmesinin galibi - Türkiye

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