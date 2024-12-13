2026'da kura günü

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemelerinde kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrinde TSİ 14.00'te başlayacak. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde 12 grup belli olacak. Ay-Yıldızlılar mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta olacak.

AVRUPA'DAN 16 TAKIM KATILACAK

Karşılaşmalar eylül ayında başlayacak ve 2025 kasımda sona erecek. Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım playoff maçları yapacak. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026'da Meksika'da, final ise 19 Temmuz 2026'da ABD'de yapılacak.