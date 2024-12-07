Hedefimiz 2026

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2024'te konuştu. EURO 2024'te hayal ettikleri ruhu sahaya yansıttıklarını belirten İtalyah hoca, "Uluslar Ligi'nde Macaristan ile yapacağımız play-off maçlarında favori olarak görülmek bir avantaj. A Ligi'nde gelen bir rakip. En iyi futbolcularımızın ne durumda milli takıma geldikleri çok önemli. Dünya Kupası elemelerinde zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Ancak gelişmeye devam edeceğiz. Birlikteliğimizi bozmayacağız. Tek amacımız Dünya Kupası'na katılmak. 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Tüm konsantrasyonumuz en iyi şekilde hazırlanmak ve Dünya Kupası bileti almak. Orada olmamız gerekiyor" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI ALTINDA BİRLEŞTİK, GURUR DUYDUK

EURO 2024'te sergiledikleri performansla herkesi Türk bayrağı altında birleştirdiklerine ve bunun sportif başarıdan daha çok gurur duyulacak bir durum olduğuna vurgu yapan Montella, şu ifadeleri kullandı: "İşimi yaparken futbolcuların en iyi durumunu planlayarak ve oyun stilime göre hareket ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda attığımız 8 golün 7'si farklı futbolculardan geldi. Herkesin gol atabileceği bir takım oluşturmayı tercih ediyorum. Takımımızdaki oyuncuların özellikleri ve teknik kapasitesi belli. Karadağ maçında fiziksel güce dayalı oynasaydık takımımızın kimliğine aykırı olacaktı. Maçtan sonraki açıklamalarımda bunu kastetmek istemiştim. O maçta bazı öngörülemez şartlar vardı. Bu nedenle istediğimiz sonucu alamadık.

ARDA GÜLER SAVAŞMAYI ÖĞRENDİ

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in performansını da değerlendiren Montella, "Arda, rekabetin üst düzey olduğu bir takımda forma şansı bulmaya çalışıyor. Son dönemde çok geliştiğini gördük. Yaklaşım ve karakter olarak fazlasıyla gelişti. Savaşmayı ve mücadele etmeyi öğrendi. Arda'nın Real Madrid'de ilerleyen dönemde daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK SEVİYELİ MAÇLAR YOK

Teknik direktör Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Süper Lig'de oynanan futbolu eleştirmesine yönelik açıklamalarının hatırlatılması ve bu konu hakkında düşüncesinin sorulması üzerine, "Türkiye'de teknik seviyesi çok yüksek maçlar seyredemiyoruz. İngiltere'de hep seyredebilirsiniz. İspanya'da orta seviye takımların müsabakaları Türkiye'deki maçlar gibi. Türkiye'deki durumu, rakiplerin arasındaki dengesizliği daha iyi anlayabilmek için bu şekilde örnek gösterebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.