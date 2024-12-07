  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Hedefimiz 2026

Hedefimiz 2026

“22 yıldır Dünya Kupası’na katılamıyoruz. Tüm konsantrasyonumuz en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası bileti almak. 2026 Dünya Kupası’nda olmamız gerekiyor”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedefimiz 2026

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2024'te konuştu. EURO 2024'te hayal ettikleri ruhu sahaya yansıttıklarını belirten İtalyah hoca, "Uluslar Ligi'nde Macaristan ile yapacağımız play-off maçlarında favori olarak görülmek bir avantaj. A Ligi'nde gelen bir rakip. En iyi futbolcularımızın ne durumda milli takıma geldikleri çok önemli. Dünya Kupası elemelerinde zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Ancak gelişmeye devam edeceğiz. Birlikteliğimizi bozmayacağız. Tek amacımız Dünya Kupası'na katılmak. 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Tüm konsantrasyonumuz en iyi şekilde hazırlanmak ve Dünya Kupası bileti almak. Orada olmamız gerekiyor" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI ALTINDA BİRLEŞTİK, GURUR DUYDUK

EURO 2024'te sergiledikleri performansla herkesi Türk bayrağı altında birleştirdiklerine ve bunun sportif başarıdan daha çok gurur duyulacak bir durum olduğuna vurgu yapan Montella, şu ifadeleri kullandı: "İşimi yaparken futbolcuların en iyi durumunu planlayarak ve oyun stilime göre hareket ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda attığımız 8 golün 7'si farklı futbolculardan geldi. Herkesin gol atabileceği bir takım oluşturmayı tercih ediyorum. Takımımızdaki oyuncuların özellikleri ve teknik kapasitesi belli. Karadağ maçında fiziksel güce dayalı oynasaydık takımımızın kimliğine aykırı olacaktı. Maçtan sonraki açıklamalarımda bunu kastetmek istemiştim. O maçta bazı öngörülemez şartlar vardı. Bu nedenle istediğimiz sonucu alamadık.

ARDA GÜLER SAVAŞMAYI ÖĞRENDİ

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in performansını da değerlendiren Montella, "Arda, rekabetin üst düzey olduğu bir takımda forma şansı bulmaya çalışıyor. Son dönemde çok geliştiğini gördük. Yaklaşım ve karakter olarak fazlasıyla gelişti. Savaşmayı ve mücadele etmeyi öğrendi. Arda'nın Real Madrid'de ilerleyen dönemde daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK SEVİYELİ MAÇLAR YOK

Teknik direktör Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Süper Lig'de oynanan futbolu eleştirmesine yönelik açıklamalarının hatırlatılması ve bu konu hakkında düşüncesinin sorulması üzerine, "Türkiye'de teknik seviyesi çok yüksek maçlar seyredemiyoruz. İngiltere'de hep seyredebilirsiniz. İspanya'da orta seviye takımların müsabakaları Türkiye'deki maçlar gibi. Türkiye'deki durumu, rakiplerin arasındaki dengesizliği daha iyi anlayabilmek için bu şekilde örnek gösterebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip
DİĞER
Yeşilçam'ın efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da oyuncu çıktı! Meğer Üç Kuruş'un yıldız ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu
CANLI |Muhalifler adım adım Şam'a ilerliyor: Esad Suriye'den kaçtı iddiası
Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı planı ortaya çıktı!
Medina'da Fener'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:28
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:28
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:13
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... 00:35
Daha Eski
Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... 00:35
Trabzon'da kazanan çıkmadı Trabzon'da kazanan çıkmadı 00:35
Medina'da Fener'e kötü haber! Medina'da Fener'e kötü haber! 00:35
G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu 00:35
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:35
TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... 00:35